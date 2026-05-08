Sector ganadero está de rodillas y con pistola en la cabeza, TMEC ya no nos afectaría más: UGRCH

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) no afectará más al sector ganadero sin negociaciones, debido a que ya están de rodillas con una frontera cerrada a la exportación de ganado en pie.

”Estamos en el mismo cajón, más de lo que estamos, no creo que nos afecte, ahorita el sector ganadero está de rodillas y nos tienen una pistola en la cabeza al último en este tratado estamos en el mismo cajón con el tema de exportación”, comentó.



Reitera que seguirán “tocando piedra” para dar una concientización con el gobierno americano y poder dar paso a la exportación de ganado.



Destacó que son más de 18 meses de incertidumbre para el sector ganadero con el cierre de la frontera.