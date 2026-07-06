Saldo blanco en operativo de seguridad por transmisión del partido de México

La Dirección de Seguridad Pública Municipal concluyó con saldo blanco el operativo especial implementado con motivo de la transmisión del partido de la Selección Mexicana, gracias a la presencia preventiva de los diferentes grupos operativos y al comportamiento responsable de la ciudadanía.

Como parte del dispositivo de seguridad, elementos municipales instalaron filtros de revisión en los accesos a la zona de la glorieta del Pancho Villa, donde se inspeccionaron bolsos y se realizaron revisiones preventivas a personas para evitar el ingreso de objetos que pudieran representar un riesgo para los asistentes.

Asimismo, personal del Grupo Beta efectuó recorridos pedestres permanentes en los alrededores del Ángel para mantener el orden y brindar atención inmediata en caso de ser necesario, mientras que la Unidad de Operaciones Aéreas realizó sobrevuelos con el Halcón I, fortaleciendo la vigilancia desde el aire.

Durante la jornada se registró una baja afluencia de asistentes y únicamente se realizaron seis detenciones por faltas administrativas, cómo alterar el orden público e ingerir bebidas alcohólicas.