Salario promedio mensual durante agosto llegó a 21 mil 185 pesos en el estado

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS) dio a conocer que durante el mes de agosto se promedió que el salario mensual llegó a los $21,185 en el estado de Chihuahua y $20,301 en el municipio. Frente al mismo mes de 2025, esto representa incrementos de 5.5% y 5.4%, respectivamente.

La tendencia también es positiva en el largo plazo, desde 2021 el ingreso mensual promedio aumentó 63.6% en el estado y 58.0% en el municipio.

Por actividad económica, la industria eléctrica es la que registra los salarios promedio más altos con $43,095 en el estado y $39,692 en el municipio. Le siguen las actividades extractivas y de transformación.

En el extremo opuesto, el sector primario presenta los niveles más bajos con $12,687 en el estado y $15,236 en el municipio.