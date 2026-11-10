León XIV reúne a 2.5 millones en Argentina y plantea que la “economía debe servir a las personas”

Ante 2.5 millones de personas, el papa León XIV fustigó en Argentina los recortes y el ajuste de Javier Milei.

Buenos Aires. Una ola gigante calculada en más de 2 millones 500 mil personas llegó este lunes a escuchar al papa León XIV, quien celebró una misa al aire libre ante el llamado Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, donde se dirigió nuevamente a un pueblo expectante, con miles provenientes de las distintas provincias del país, para escuchar las palabras más vibrantes y justas que se hayan pronunciado en los últimos tiempos en este país.

El mensaje del Papa en este día histórico, evidenció no sólo su conocimiento de la situación local y regional, sino el legado de su antecesor Francisco, y que él asumió como un compromiso en la necesidad de peregrinaje de la Iglesia católica y también la tarea de los obispos, sacerdotes y religiosos, enfrentado permanentemente las políticas del gobierno actual que está vaciando al país y sumiendo a la población en una tragedia inconmensurable.

Arzobispos como el de esta ciudad, Jorge García Cueva, y otros que denuncian las graves violaciones a los derechos de los pueblos y defienden la autodeterminación, así como la Universidad Católica Argentina, cuyo Observatorio provee de investigaciones sobre la situación, han sido parte de este bagaje que trae el Papa.

Esto adquiere una particular relevancia en la Argentina del gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, atravesada por los ajustes, las desregulaciones, que pierde soberanía día a día, y donde los recortes a políticas sociales y los conflictos por el financiamiento de las prestaciones destinadas a los discapacitados o lo que ocurre con los jubilados, con los desocupados, las comunidades indígenas perseguidas y las constantes represiones contra marchas pacíficas, han destruido la sacrificada reconstrucción democrática.

Llanto y respaldo a las personas con discapacidad

Miles esperaron a León XIV en su viaje hasta Claypole, en la provincia de Buenos Aires a unos 26 kilómetros de esta capital, para visitar el Cottolengo de “Don Orione”, un Hogar que alberga a casi 500 discapacitados y personas con graves problemas, sin hogar y sin destino.

El Papa no pudo ocultar las lágrimas ante Marta, una mujer ciega e inmovilizada que contó su infortunada niñez, el abandono de una familia fragmentada por la pobreza y la exclusión familiar, y que hace 44 años fue acogida por este Hogar, un ejemplo de la solidaridad en el país.

Robert Francis Prevost escuchó emocionado otros testimonios y luego una canción interpretada por el cantante Abel Pintos, acompañado por dos jóvenes del lugar. Centró su discurso en la “dignidad y valor humano de las personas con discapacidad, sus vidas no son un peso para la sociedad”.

En los alrededores del Cottolengo lo esperaban unas 100 mil personas; estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof y su gabinete.

Luego regresó a la capital donde lo esperaba una multitud, e hizo un recorrido con el papamóvil. Allí en su homilía, al aire libre bajo un cielo azul, y ante la multitud que lo ovacionaba al grito de “León querido, el pueblo está contigo”, el Papa, de 71 años, incansable a pesar de su reciente intervención quirúrgica en un pulmón, habló del Evangelio, del Papa Francisco y se refirió a que “la historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo.

Enumeró las situaciones complejas por las que atraviesan las familias: “la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.

Pero fue en su discurso en la Universidad Católica Argentina, cuando el Papa estadunidense-peruano dio continuidad a lo expresado en el Cottolengo, a su discurso de ayer que conmocionó a todo el país, en los momentos más graves de sus reclamos ignorados con una acentuada crueldad por el gobierno de Milei.

La economía debe servir al ser humano y no a la inversa

Frente a estudiantes, profesores, empresarios, sindicalistas y movimientos sociales, León XIV hizo referencia a la encíclica Rerum Novaron de 1891 de León XIII, donde se inició la Doctrina Social de la Iglesia.

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, indicó al plantear la necesidad de crear un equilibrio entre la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia.

Destacó que a partir de esto, “el desempleo sea un auténtico drama en la vida de quien lo padece. Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común”.

Agregó que el trabajo “no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la creación”.

Pero su mensaje fue aún más profundo al destacar que “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”, y que “a los trabajadores solo se les valora por su eficiencia”.

Al retomar la que tal vez sea la consigna más fuerte de su discurso del domingo pasado expuso: “el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Recordó que Francisco defendió en sus discursos a los movimientos populares, y expresó que “ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias con sus demandas de inclusión social” indicadas como “exigencias de la justicia social”. Esta justicia social que ha sido vilipendiada día a día por el presidente Milei.

Se refirió a la vocación empresarial como “una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital”, al advertir que “cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”.

Señaló que los sindicalistas y agrupaciones de trabajadores “tienen aquí un importante campo de crecimiento y desarrollo, implicándose de un modo más directo en conseguir que se respeten las condiciones dignas de los trabajadores (…) el sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo”.

Al recordar su encíclica Magnífica Humanitas de mayo pasado, León XIV dedicó una parte central de su reflexión a los desafíos de la inteligencia artificial, y alertó que la “automatización desregulada puede poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

Habló de la necesidad de “romper los muros de la indiferencia globalizada” y manifestó que “es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético, donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”.