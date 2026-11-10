Persiguen a conductor de Mustang amarillo; choca y escapa a pie en la colonia Campesina

Un fuerte despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigación se registró durante la noche en las colonias Los Pinos, Campesina y sectores aledaños, luego de una persecución a un automóvil Ford Mustang de color amarillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes realizaban una investigación relacionada con una propiedad cuando observaron que el vehículo Mustang salía del inmueble. Al marcarle el alto al conductor, este hizo caso omiso y aceleró para escapar, iniciándose una persecución por la vialidad CH-P y posteriormente por la avenida Zarco, hasta internarse en calles de la colonia Campesina.

La persecución terminó sobre la calle Miguelitos y cruce con la 34, donde el conductor perdió el control y chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado. Tras el impacto, descendió del Mustang y huyó a pie, sin que los agentes lograran localizarlo. La unidad fue asegurada por las autoridades, que continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del conductor.