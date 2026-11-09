Lleva comedor móvil de NutriChihuahua más de 280 platillos calientes a familias de la colonia La Soledad

El comedor móvil de NutriChihuahua llevó más de 280 platillos calientes a familias de la colonia La Soledad, en la ciudad de Chihuahua, como parte de las jornadas que realiza esta estrategia para acercar alimentos nutritivos y de calidad a quienes más lo necesitan.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, señaló que estas visitas son de gran importancia para la gobernadora Maru Campos, ya que permiten mantener un acercamiento directo con las familias de distintos sectores de la ciudad, mediante la distribución gratuita de alimentos preparados.

Destacó que las jornadas del comedor móvil no solo representan un apoyo alimentario para las familias, sino que también permiten generar espacios de convivencia, escuchar a las y los vecinos y fortalecer los lazos comunitarios.

Carrillo reiteró que NutriChihuahua representa el esfuerzo del Gobierno del Estado para acercar alimentos de calidad a más familias chihuahuenses, mediante acciones que atienden sus necesidades y promueven la solidaridad entre quienes integran cada comunidad.

Finalmente, Carrillo agradeció a su equipo de trabajo por su compromiso y dedicación para hacer posibles estas jornadas, y reiteró que se continuará trabajando para acercar estos apoyos alimentarios a más sectores de la ciudad y otros municipios.