INE acuerda reabrir módulos este martes; nadie en el instituto ganará más que la presidenta desde 2027, informa Blanca Cruz

Aspectos de la protesta de trabajadores del INE; la mayoría de los manifestantes ya se retiraron.

Ciudad de México. Después de más de tres horas y media reunidos con trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE), consejeros de este organismo afirmaron que acordaron la reapertura de todos los módulos para mañana, y ofrecieron una serie de medidas para atender las demandas de los empleados de esas instancias, pero sin plantear un mayor aumento salarial del 6 por ciento que ya se había puesto sobre la mesa.

A la par, la consejera presidenta Blanca Cruz, refrendó que a partir de 2027 ninguno de los consejeros o altos mandos del Instituto tendrá un salario superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que habrá recortes.

En conferencia de prensa, sin la presencia de los trabajadores, tanto la consejera Cruz como sus colegas Carla Humphrey, Arturo Castillo y Arturo Chávez, aseguraron que acordaron con ellos una “base mínima de incremento del 6 por ciento”, pero con el ofrecimiento de hacer una revisión para ver “hasta dónde podemos crecerlo con base en la suficiencia que nosotros tengamos”, principalmente ante el eventual recorte presupuestal que se perfila que aprobarán los diputados federales al INE para 2027.

Destacaron que la reunión permitió abrir la comunicación con los trabajadores de estas instancias, ante quienes dijeron que se revisará de manera inmediata todas las áreas para detectar los temas de mantenimientos de inmuebles, de infraestructuras y prestaciones que solicitaron los trabajadores.

Humprey explicó que de los 841 MAC en el país, 544 no tuvieron operación, es decir, 64.7 por ciento, pero solo tres entidades reportaron ningún módulo abierto: Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala.

En tanto, 297 sí operaron, lo que representa el 35.3 por ciento. Las entidades con mayor número de módulos de atención ciudadana operando este lunes fueron Yucatán, estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro.

Por su parte, la consejera presidenta del INE apuntó que muchas de las demandas que se plantearon son atendibles de inmediato. Como ejemplo, citó el respeto al horario de 30 minutos para comer, la facilidad de otorgar permisos y la apertura a revisar la organización de los días de descanso.

También afirmaron que no se levantará ninguna acta administrativa a quienes este lunes participaron en el paro de actividades.

La consejera presidenta provisional también expuso que todos los integrantes del INE que superen el salario de la titular del Ejecutivo federal, tendrán recortes, mismos que no detalló.

“A partir del 2027, nosotros ya tenemos de incluso se ha aprobado una ley que ya establece para el caso de las autoridades electorales, también digamos consejerías, también las magistraturas, electorales, el tope de los salarios (…) en el presupuesto que se presentó para el 2027 ya trae esa reducción en los salarios, no solo de consejerías, sino de altos mandos directivos que puedan estar por arriba de esa cifra permitida. Así es que esto a partir de 2027 es algo que va a estar en todos los niveles como una obligación”.

Mientras que -ante la crisis institucional en la que se ha visto inmerso el órgano por los señalamientos de presunta corrupción vinculados con la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei y la asignación de contratos a una red de empresas, la consejera Humphrey expresó que ante “esta ofensa y ese impacto de la magnitud de presuntos actos de corrupción y de conflictos de interés, creo que todas y todos estamos ofendidos”.

Sobre la denuncia presentada por el INE ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con los señalamientos de presunta corrupción, los consejeros Arturo Chávez y Arturo Castillo precisaron que para este recurso legal se había planteado originalmente pero decidieron finalmente solicitar que la indagatoria se realice “a todo el periodo por el que se tenga competencia”, ya que “no tiene dedicatoria” y el objetivo es limpiar a la institución.