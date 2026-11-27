El Tricolor femenil se encuentra ante el momento cumbre por el que ha trabajado desde hace diez años, retornar a un Mundial y Juegos Olímpicos tras una larga ausencia. Después de una restructura en el plantel, encabezada por la directora general de la categoría Andrea Rodebaugh y el técnico Pedro López, las mexicanas disputarán el boleto a Brasil 2027 cuando enfrenten el sábado en Texas a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que otorga cuatro pases al torneo mundialista y tres a Los Ángeles 2028.

“Más que presión es responsabilidad porque estamos conscientes de la trascendencia de este paso, sabemos que podemos hacer historia y estamos preparadas”, dijo la arquera Blanca Félix. Canadá 2015 fue la última Copa del Mundo Femenil que México disputó.

La eliminación en ese entonces en la fase de grupos y una queja pública de Charlyn Corral derivaron poco después en la destitución del técnico Leonardo Cuéllar, quien estuvo 18 años al frente del equipo.

Roberto Medina asumió el timón sin éxito para alcanzar el pase a Francia 2019. Christopher Cuéllar, hijo de Leonardo, tuvo un breve paso como estratega hasta que Mónica Vergara fue nombrada entrenadora, pero tampoco logró el boleto a Australia/Nueva Zelanda 2023.

La ausencia en los Juegos Olímpicos es más añeja. México no compite en el torneo femenil de futbol desde la edición de Atenas 2004, cuando varias de las actuales seleccionadas apenas eran unas niñas. La creación de la Liga Mx Femenil en 2017 aumentó la presión para el retorno a estos torneos de élite.

La competencia mexicana se ha convertido en una de las más mediáticas del mundo al presumir récords de asistencia en las finales, además de impulsar en redes sociales la imagen de las jugadoras. El cambio de ruta en el Tricolor llegó hasta 2022, cuando Andrea Rodebaugh fue nombrada directora general de selecciones nacionales femeniles y contrató al técnico español Pedro López, quien ganó con la Roja el Mundial Femenil Sub 20 de ese año.

Después de un proceso de cuatro años de trabajo y con jugadoras con experiencia en la Liga Mx e internacional como Charlyn Corral, Rebeca Bernal, Kenti Robles y Scarlett Camberos, el timonel sólo expresa confianza. “Llegamos a este momento en todos los aspectos como queremos llegar.

Sabemos ante lo que nos enfrentamos y las situaciones que podemos tener. Mentalmente hemos podido gestionar para no llegar estos últimos días con nervios o la incertidumbre”, sostuvo Pedro López.México tiene asegurado su lugar del Mundial 2031 después de que la FIFA le concedió la sede junto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Pero ni el Tricolor ni los aficionados quieren esperar tanto.

Ahora, el reto por el boleto a Brasil 2027 será frente a Haití, un país que pese a sufrir una crisis humanitaria y económica ha sorprendido en los años recientes con un buen desarrollo futbolístico. Las caribeñas vencieron hace cuatro años en el premundial a México y clasificaron en el repechaje por primera vez a una Copa del Mundo Femenil. Haití llega con la entrenadora sueca Pia Sundhage, bicampeona olímpica con Estados Unidos, y un equipo formado por 18 futbolistas que juegan en Europa y cinco que son parte de la liga estadunidense NWSL.