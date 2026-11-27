Jean-Claude Miloé, coleccionista francés que ha tenido entre 80 y 90 Porsche, recibió el primer 992.2 Turbo S entregado en Francia, aunque tendrá que esperar para estrenarlo al volante

Jean-Claude Miloé, coleccionista francés que ha tenido entre 80 y 90 Porsche, recibió el primer 992.2 Turbo S entregado en Francia, aunque tendrá que esperar para estrenarlo al volante.

A los 94 años, Jean-Claude Miloé cumplió uno de sus sueños como aficionado a los automóviles deportivos: comprarse un Porsche 911 Turbo S de 711 caballos de fuerza. Sin embargo, hay un detalle que le impide disfrutarlo por ahora: tiene suspendida temporalmente su licencia de conducir por sanciones relacionadas con exceso de velocidad.

La entrega del vehículo se convirtió en una celebración especial organizada por sus hijos y el concesionario de Porsche en Le Mans, Francia, donde también estuvo presente Jens Puttfarcken, presidente de Porsche Francia.

¿Qué tiene de especial el Porsche que compró a los 94 años?

El automóvil que recibió Miloé es el primer Porsche 911 Turbo S de la generación 992.2 entregado en Francia.

Se trata de uno de los modelos más potentes de la gama, con características que lo convierten en un deportivo de altas prestaciones:

Potencia: 711 caballos de fuerza.

711 caballos de fuerza. Aceleración: de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos.

de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos. Modelo: Porsche 911 Turbo S 992.2.

La entrega tuvo un significado adicional para el coleccionista, quien también fue propietario del primer Porsche 911 Turbo que llegó a Francia durante la década de 1970.

¿Cuántos Porsche ha tenido Jean-Claude Miloé?

La relación de Miloé con la marca alemana comenzó en 1968. Antes de comprar su primer 911, condujo modelos como el Renault Dauphine Gordini, Renault 8 y Alpine A110, con los que incluso participó en carreras de montaña.

Entre 1968 y 2000 compró al menos un Porsche cada año. Acostumbraba viajar a Alemania para adquirirlos a un precio más bajo, utilizarlos durante un año y después revenderlos.

El propio Miloé calcula que ha tenido entre 80 y 90 automóviles de la marca, aunque reconoce que perdió la cuenta.

Con el paso del tiempo también reunió una colección de modelos clásicos y de competición, entre ellos:

Porsche 356 y 904.

Porsche 911 Carrera 2.7 RS.

Porsche 959 y Carrera GT.

Porsche 908/3 y 917 Spyder.

Porsche 935 y 962.

Porsche 964 RSR 3.8 y 993 GT2 Evo.

Además, participó en competencias de automovilismo histórico y moderno junto a sus hijos.

¿Por qué no puede conducir su nuevo Porsche?

Aunque la entrega estuvo acompañada de una celebración especial, Miloé no pudo llevarse el deportivo a casa conduciéndolo.

El motivo es que tiene suspendida temporalmente su licencia de conducir debido a sanciones por exceso de velocidad. Por ello, deberá esperar a que termine el periodo de suspensión antes de ponerse al volante de su nuevo automóvil.

La jornada concluyó con una visita a las instalaciones del circuito de las 24 Horas de Le Mans y vueltas en un Porsche 911 GT3 RS Manthey, como parte de la experiencia organizada por la marca.

Por ahora, el 911 Turbo S permanece en el concesionario. Su propietario tendrá que esperar para estrenar un automóvil que representa otra adquisición en una historia de décadas ligada a Porsche.