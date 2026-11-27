Pedro Sánchez cerró su campaña electoral con un acto multitudinario en la Caja Mágica de Madrid.

Madrid. Los cuatro principales partidos españoles españoles, el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox y Frente Amplio, cerraron la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo domingo con actos multitudinarios, en las que la militancia se mostró eufórica y convencida de un buen resultado.

El aspirante socialista y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aspira a su segunda reelección, se mostró convencido de que “tenemos la mayoría progresista al alcance de la mano”, después de una campaña proselitista intensa y en la ha ido de menos a más en las encuestas. La ciudadanía española decidirá en dos días si prefiere continuar con el actual gobierno progresista y si quiere dar un giro y entregarle el poder al bloque de la derecha y la extrema derecha.

El pasado 5 de octubre, el presidente Sánchez decidió disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas -ya que en realidad su periodo de gobierno tenía vigencia hasta julio del 2027-, luego del rechazo en el Parlamento de los dos decretos impulsados por su Ejecutivo para paliar el problema de la vivienda, que se llamaron “decretos Maricarmen”, en recuerdo de la octogenaria Maricarmen Abascal, quien murió dos semanas después de ser desahuciada de la que había sido su vivienda durante 70 años y que supuso un punto de inflexión en la ciudadanía ante el grave problema estructural de la vivienda.

Sánchez confía en una mayoría progresista

El aspirante a la reelección, el socialista Sánchez, se dio un baño de masas en la Caja Mágica de Madrid, un gran recinto al que acudieron varios miles de personas que animaron a su líder en la batalla final, en la que está en juego su continuidad.

En su último mitin antes de la votación, Sánchez insistió en que la “mayoría progresista” está “a la vista”, a pesar de que lo auguran la mayoría de las encuestas, que vaticinan un triunfo inequívoco del bloque conservador.

“Tenemos que pensar en nuestros seres queridos y movilicémonos el 29 de noviembre por ellos y por lo de todos. No hace falta para ser pensionista y votar a favor de una pensión digna; no hace falta ser mujer o gay para votar a favor de los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI. La historia no avanza sola, avanza a empujones, y tenemos que empujar con nuestro voto. La mayoría progresista la tenemos a la vista”, afirmó.

El líder socialista hizo referencias a la “motosierra” que enarbola la ultraderecha internacional para amenazar con los recortes en los servicios públicos y advirtió que en las elecciones la izquierda va “a ganar a la involución y gobernar otros cuatro años más este país. Las sociedades no avanzan viajando al pasado y frente a la involución que representan Feijóo y Abascal, movilización, lo vamos a lograr. Estas elecciones no van de mí, van de vosotros, de vuestro empleo, vuestra vivienda, vuestra dignidad. Van de que avance España y no el pasado”.

En el mitin electoral participó el cineasta Pedro Almodóvar, quien leyó un poema y presentó a Ángela Raya, nieta de José Raya Hurtado, un sindicalista fusilado en 1936: “Durante décadas, su familia vivió sin saber dónde descansaban sus restos. Después de 89 años, recuperó los restos gracias a las políticas públicas. Tanto PP como Vox han anunciado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática, así que ya saben lo que tenemos que hacer el domingo”.

La derecha apela al hartazgo social

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, cerró la campaña con una acto también multitudinario en Sevilla, en el corazón de la comunidad autónoma de Andalucía, la más poblada y la más importante en número de escaños y votos.

En su discurso, Nuñez Feijóo apeló al “hartazgo” de la sociedad ante los casos de corrupción y el mal funcionamiento de los servicios públicos para votar a su partido: “Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido. Vuelve a un partido honesto, olvídate del sanchismo. No vamos a olvidar nunca a quienes murieron en la alta velocidad”. Ademas se comprometió a resolver la crisis migratoria de Ceuta y de la isla del Hierro.

La extrema derecha de Vox también celebró un acto masiva, con miles de personas enarbolando sus banderas verdes y con insultos y ataques al gobierno de la izquierda.

“Hay una mafia criminal en el gobierno dirigida por un capo sin escrúpulos que ha mentido, un corrupto”.

La candidata de Frente Amplio, antes Sumar, Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, cerró su campaña en la capital catalana, donde señaló que “somos gente común, estamos a pie de calle. No podemos ser triunfalistas, hay grandes temas pendientes, como la vivienda. Y si no se rindió una persona como Maricarmen, como vamos a rendirnos nosotras”.