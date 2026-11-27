Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta roja y naranja en distintos puntos de la capital para esta tarde noche y madrugada de mañana derivado de las lluvias que se pronostican.

La Alerta Roja por lluvias fuertes es para las alcadías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

La Alerta Naranja se activó para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

La activación de dichas alertas coinciden con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cual informó de la primera tormenta invernal de la temporada, que se desplazará sobre el occidente de México.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a abrigrarse y extremar precauciones frente a la primera tormenta invernal