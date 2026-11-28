George Russell terminó con el dominio que parecía destinado a Kimi Antonelli y se adueñó de la pole position del Gran Premio de Qatar, luego de una clasificación en la que Mercedes confirmó su fortaleza y dejó a sus rivales con la difícil tarea de seguirle el ritmo.

La escudería alemana llegaba con buenas sensaciones tras las prácticas libres, donde mostró condiciones para asegurar las primeras posiciones de la parrilla. Sin embargo, Russell decidió no dejar nada al azar y superó al vigente campeón de la Fórmula Uno tanto en la Q1 como en la Q2, para finalmente sellar la pole en la última tanda.

El británico marcó un tiempo de 1:21.695 en la Q3, suficiente para quedarse con el primer lugar, mientras que Antonelli terminó segundo y partirá desde la primera fila, con la oportunidad de convertirse en su principal amenaza durante la carrera.

Detrás de las Flechas Plateadas se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes buscarán aprovechar cualquier oportunidad para alterar el orden y meterse en la pelea por la victoria, especialmente si consiguen mantener un ritmo competitivo en carrera.

Red Bull también parecía acercarse a Mercedes durante los primeros cortes de la clasificación, al reducir la diferencia de medio segundo a apenas dos décimas. No obstante, esa aproximación terminó siendo un espejismo, pues Russell volvió a demostrar el potencial de su monoplaza y aseguró una posición privilegiada para la largada en Qatar, donde la batalla por el triunfo promete estar entre las principales escuderías.