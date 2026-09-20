Rusia suspende casi 450 vuelos tras ataque de drones ucraniano y limita venta de gasolina

Casi 450 vuelos fueron aplazados o cancelados este domingo en los aeropuertos de Moscú por uno de los mayores ataques con drones contra la región y la capital rusa, informaron medios locales. También se redujo a la mitad el límite de compra de gasolina en la región por el ataque a la refinería de Kapotnia.

En el principal aeropuerto capitalino, Sheremétievo, fueron cancelados más de 30 vuelos y cerca de 250 fueron aplazados, de acuerdo con el diario Kommersant.

“Parte de los aviones que se dirigían a Sheremétievo fueron desviados a otros aeropuertos y llegarán a su destino cuando se levanten las restricciones”, explicaron en el servicio de prensa de Sheremétievo.

Previamente, las autoridades moscovitas informaron sobre dos muertos y más de 20 heridos por el ataque masivo de drones, que tiene lugar en el tercer y principal día de las elecciones legislativas en Rusia.

De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron atacadas por drones.

De los 21 heridos, 15, incluidos tres menores, fueron hospitalizados, indicó el gobernador.

En total, al menos 11 localidades de la región de Moscú informaron de distinto tipo de consecuencias por la caída de fragmentos de drones.

El Comité de Instrucción ruso informó, por su parte, de la apertura de un caso penal por ataque terrorista sobre objetivos de la región de Moscú y la capital rusa.

Limitan la venta de gasolina en Moscú tras ataque a una refinería

La venta de gasolina en Moscú ha sido limitada a 30 litros por vehículo tras un ataque sufrido anoche por la refinería de Kapotnia, al sureste de la capital rusa, informaron medios locales.

Según el portal Msk1.ru, se trata de las gasolineras de la compañía Gazprom Neft, a la que pertenece la instalación atacada.

Es la misma refinería que fue golpeada por las fuerzas ucranianas en junio pasado.

Antes del ataque, en las mismas gasolineras se podían adquirir 60 litros de combustible por vehículo, precisa la prensa.