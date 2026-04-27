Rusia multa a Flickr, Pinterest, TikTok y Wikimedia con más de 235 mil dólares

Moscú. El tribunal del distrito moscovita de Taganski en Rusia, multó a las redes sociales Pinterest y TikTok, al sitio web de alojamiento y compartición de fotografías y videos Flickr y a Wikimedia Foundation, propietario de Wikipedia, por un total de 17.8 millones de rublos, o sea, más de 235 mil 600 dólares, informaron a Sputnik desde la corte.

Pinterest fue declarado culpable de incumplir sus obligaciones de restringir el acceso a los contenidos prohibidos, el delito tipificado en la parte 2 del artículo 13.50 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia.

“El tribunal impuso a Pinterest una multa administrativa de 3.5 millones de rublos”, lo que equivale a más de 46 mil 300 dólares, señaló la corte.

TikTok fue declarado culpable por la infracción administrativa tipificada en la parte 3 del mismo artículo, por reincidencia. Se le impuso una multa de 7 millones de rublos, o sea, más de 92 mil 600 dólares.

Además, “el tribunal declaró culpable a Flickr, Inc de violar la parte 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia y le impuso una multa por un total de 3.8 millones de rublos”, equivalentes a más de 50 mil dólares.

La empresa Wikimedia Foundation fue multada por 3.5 millones de rublos en virtud de un artículo similar por no eliminar información prohibida.

En los últimos años, múltiples plataformas de internet como Apple, Amazon, Facebook (pertenece a Meta Platforms Inc., prohibida en Rusia por extremista), Google, Telegram, TikTok, Wikimedia Foundation, X fueron multadas en varias ocasiones en Rusia por no eliminar contenido que está prohibido en este país.

En particular, en la mayoría de los casos, dichas compañías no han logrado eliminar a tiempo información sobre propaganda de drogas, formas de suicidio, así como información falsa sobre la operación militar especial rusa en Ucrania.