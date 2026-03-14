Ronda arremete contra UFC durante promoción de su pelea ante Carano

La última pelea de la excampeona Ronda Rousey en Ultimate Fighting Championship (UFC) fue en diciembre de 2016, cuando cayó por nocaut ante Amanda Nunes en Las Vegas, lo que significó su segunda derrota de su flamante y lucrativa carrera.

Desde entonces, muchas cosas han cambiado en la promotora de artes marciales mixtas.

El conglomerado Endeavor Group adquirió el control total de UFC y, posteriormente, integró la compañía en TKO Group Holdings junto con World Wrestling Entertainment (WWE). Además, la organización recientemente firmó un acuerdo de transmisión con Paramount+, lo que representa un cambio importante en la distribución de sus eventos.

Rousey (12-2), quien también tuvo una etapa como luchadora en WWE durante su retiro, regresará a las artes marciales mixtas el próximo 16 de mayo para enfrentar a Gina Carano (7-1) en una pelea en la categoría de peso pluma que se realizará en el Intuit Dome de Los Ángeles y será transmitida mundialmente a través de Netflix.

Durante una conferencia de prensa el martes en el Intuit Dome, Rousey, 39, no tardó en lanzar fuertes críticas contra la estructura actual de UFC y aseguró que la compañía ha cambiado desde sus días como campeona.

La excampeona de peso gallo de 2012 a 2015 en UFC explicó que consideró regresar a la promotora para enfrentar a Carano, en parte por su amistad con el presidente de UFC, Dana White. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

“Dana ya no es el dueño. Ya no toma todas las decisiones y tiene que responder a los intereses de los propietarios”, afirmó Rousey, quien fue la primera campeona femenil de UFC y se le atribuye en gran parte el crecimiento de las ramas femeniles en el MMA.

Información de Los Ángeles Time