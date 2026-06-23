Romeo Beckham debutará como actor en ‘Forty Love’, la historia de un romance gay

Tras probar suerte en el futbol y consolidarse como modelo, Romeo Beckham inicia una nueva etapa profesional con una película que mezcla deporte y romance.

Después de probar suerte en el futbol profesional y abrirse camino en el modelaje, Romeo Beckham está listo para sumar un nuevo reto a su carrera. El hijo de David y Victoria Beckham debutará como actor en Forty Love, una película de romance LGBTQ+ ambientada en el mundo del tenis.

Romeo Beckham debutará como actor en Forty Love, un romance gay sobre tenis

La noticia fue dada a conocer por Variety, publicación que también compartió la primera imagen oficial de la película dirigida por el reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti. En la producción, Romeo Beckham comparte pantalla con el actor francés Paul Kircher.

Forty Love (Manna Studios)

La historia sigue a Sascha Gallo, un joven tenista que busca conquistar un importante torneo en París. Sin embargo, en medio de la competencia aparece un rival que transformará por completo su vida.

Romeo interpreta precisamente a ese personaje cuya llegada cambia el rumbo del protagonista. La sinopsis adelanta que “por primera vez, se enfrenta a un adversario de naturaleza totalmente distinta: el amor. Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya encontrado en la cancha”.

Romeo Beckham (Getty Images)

El productor Hugo Selignac describió la cinta como: “Una fábula romántica sensual, romántica y profundamente conmovedora.. una historia de iniciación a la edad adulta”.

La carrera profesional de Romeo Beckham

Aunque será su primera experiencia como actor, Romeo Beckham no es ajeno al universo en el que se desarrolla la película. Durante su adolescencia, siguió los pasos de su papá al incorporarse a la academia del Arsenal en 2014. Más adelante dejó temporalmente el futbol para dedicarse al tenis, disciplina en la que incluso entrenó con el campeón británico Andy Murray.

Romeo Beckham (Getty Images)

En ese entonces, el entrenador John Johnson destacó públicamente sus cualidades deportivas: “No estoy seguro de que sus padres se den cuenta de lo bueno que es. A Romeo le encanta el tenis, le apasiona y tiene mucho talento”. Y agregó: “Romeo tiene un swing natural y es muy entusiasta, simplemente le encanta. No paraba de decírmelo y pude ver lo concentrado que estaba”.

Después regresó al futbol para jugar con el Brentford, aunque finalmente decidió retirarse del deporte profesional a los 22 años para concentrarse por completo en su carrera como modelo para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Romeo Beckham (Getty Images)

El interés por la pantalla no es extraño dentro de la familia Beckham. Victoria Beckham participó en la película Spice World durante su etapa con las Spice Girls, mientras que David Beckham ha participado en producciones como Modern Family, El agente de C.I.P.O.L. y Rey Arturo: La leyenda de la espada. Incluso su cuñada, Nicola Peltz, esposa de su hermano Brooklyn, también ha desarrollado una carrera como actriz con películas como Transformers: Age of Extinction, Holidate y Lola.