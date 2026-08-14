Rocío González anticipa anuncio del PAN y destaca respaldo a gobiernos panistas

La diputada federal por Chihuahua, Rocío González, señaló que la militancia panista se encuentra a la expectativa del mensaje que será emitido por un enviado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, durante un evento en el que acompañó al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y al exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

González destacó que el mensaje estará dirigido a los chihuahuenses, a la militancia panista y a la ciudadanía que continúa confiando en los gobiernos emanados de Acción Nacional.

“Estamos esperando a nuestro enviado del CEN. Viene a darnos un mensaje muy importante a los chihuahuenses, por supuesto que a los panistas de Chihuahua y a toda la ciudadanía que sigue confiando y creyendo que los gobiernos del PAN son los mejores y tenemos que continuar ahí”, expresó.

La legisladora federal evitó adelantar el contenido del anuncio y pidió esperar a que los representantes del partido den a conocer oficialmente los detalles de lo que calificó como una “gran noticia”.

“Yo creo que hay que esperarnos a que ellos nos den el contenido de esta gran noticia y pues acompañaremos eso”, manifestó.

Rocío González añadió que su presencia en el evento tiene como propósito acompañar al alcalde Marco Bonilla y a Santiago Taboada, quien será uno de los encargados de presentar el mensaje durante los próximos minutos.