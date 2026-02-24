Rinden un minuto de silencio en honor a director de Parque Barrancas del Cobre

La Secretaria de Turismo encabezada por Edibray Gómez Gallegos rindió un sentido homenaje a Raúl Rodríguez Prieto, director del parque Barrancas del Cobre quien perdió la vida el pasado fin de semana tras complicaciones de salud.

Gómez destacó el trabajo de Raúl Rodríguez en el turismo así como la trayectoria y desarrollo personal, el sector turístico rindió un minuto de aplausos en honor al funcionario.

“Nuestro más sentido pásame a Carmen su esposa e hijos, familia y amigos rogamos a dios nuestro seños que lo tenga en su santa Gloria”, comentó.

Cabe destacar que durante el evento de “Avanzamos por México” encabezado por Marte Luis Molina Orozco director de Gestión Social de Destinos de la Secretaría de Turismo Federal, quien pidió un minuto de silencio en homenaje al director de barrancas del cobre.

Rodríguez Prieto ya contaba con casi tres años como funcionario en la Secretaría de Turismo, murió el pasado domingo tras complicaciones de salud.