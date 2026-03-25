Rinden protesta 24 Comités Juveniles de Aguardianes

En las instalaciones de la Universidad La Salle, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua tomó protesta a 24 Comités Juveniles de Aguardianes, integrados por estudiantes de distintos planteles educativos, quienes tendrán la responsabilidad de promover el cuidado del agua en sus escuelas y comunidades.

Durante el evento, el director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, destacó la importancia de generar conciencia sobre el uso responsable del recurso hídrico, especialmente entre las nuevas generaciones.

Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes a adoptar una visión solidaria sobre el recurso, al señalar que “debemos tener empatía con los demás, porque el agua que yo desperdicie es agua que no le va a llegar a alguien más”.

Falomir enfatizó la necesidad de cambiar la manera en que se percibe el agua, al invitar a los estudiantes a “cambiar el chip” y no ver el agua en términos de cuánto cuesta, sino de cuánto vale.

Explicó que, a través de los Comités Juveniles de Aguardianes, se busca no solo reducir el desperdicio de agua, sino también formar conciencia entre la población, mediante actividades, incentivos y la participación activa de los estudiantes.

Por su parte, el rector de la Universidad La Salle, José Salvador Benavides, dijo que ver a los jóvenes asumir este tipo de retos llena de emoción a toda la comunidad, invitándolos a no ser indiferentes ante los retos sino protagonistas de las soluciones y ver este programa no solo como una iniciativa, sino como un movimiento.

Los planteles educativos que a partir de hoy cuentan con su Comité Juvenil de Aguardianes son los siguientes:

•UVM

•CONALEP 1

•CEBTIS 158

•TEC Milenio Prepa

•Prepa Allende

•UTCH Norte

•ULSA

•Normal del Estado

•Claustro Universitario

•Cecyt 24

•CETIS 86

•Tec de Monterrey

•Tec Milenio Universidad

•Instituto Tecnológico de Chihuahua

•Preparatoria 8423 “Maestros Mexicanos”, plantel Norte, turno vespertino

•Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas UACH

•Facultad de Odontología UACH

•Cobach 1

•Cobach 2

•Cobach 3

•Cobach 4

•Cobach 8

•Cobach 10

•Cobach 21