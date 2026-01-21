Riña deja dos heridos por arma de fuego en plaza Platinum

Una riña entre varios sujetos en una plaza comercial ubicada en la avenida la Cantera, dejó como saldo dos personas heridas de bala.

El hecho sucedió en la plaza comercial Platinum, en donde fue desplegado un operativo policíaco.

Según trascendió, la riña dejó como saldo un hombre herido en una pierna y otro herido en una de sus manos.

En el lugar fue asegurada un arma de fuego, así como un vehículo Dodge Ram 700, propiedad de uno de los sujetos que resultó herido.

Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos, para posteriormente ser trasladados a recibir atención médica a un hospital.