Localizan a dos personas con reporte de ausencia en NCG

En seguimiento a carpetas de investigación de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, se localizó sanas y salvas a dos personas que contaban con reporte de ausencia,

Se trata de José Armando L. P., de 43 años de edad e Inés Edith G. V., de 38 años, quienes fueron encontrados en la calle Prolongación Francisco I. Madero, de la colonia Los Nogales en Nuevo Casas Grandes.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de esta dependencia en donde declararon ante el Ministerio Público que no fueron víctimas de algún delito.

Enseguida se reunieron con familiares y se les brindó atención integral a través de las áreas correspondientes.