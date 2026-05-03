Diego Luna se integra al live action de ‘Enredados’ que prepara Disney

Después de su paso por Andor, Diego Luna no se aleja de Disney, pero sí cambia por completo de historia. El actor mexicano se sumará al live action de Enredados, una nueva adaptación del clásico inspirado en el cuento de Rapunzel.

La historia retoma el viaje de la joven princesa que ha vivido aislada en una torre desde su infancia. Todo cambia cuando conoce a Flynn Rider, un ladrón que termina convirtiéndose en su aliado. Juntos emprenden una aventura que llevará a Rapunzel a descubrir el mundo exterior y su verdadera identidad.

El papel de Diego Luna en el live action de Enredados

Para esta nueva versión, Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida a Flynn Rider. También se suma Kathryn Hahn, consolidando un reparto que mezcla talento joven con figuras reconocidas.

En el caso de Diego Luna , su participación ha generado gran expectativa, ya que interpretará a un personaje completamente nuevo, creado especialmente para esta adaptación. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre su rol dentro de la historia.

El proyecto estará dirigido por Michael Gracey, conocido por The Greatest Showman, mientras que el guion correrá a cargo de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor.

El rodaje está previsto para iniciar en junio en España, aunque por el momento no hay fecha oficial de estreno.

Un gran momento para Diego Luna

Este proyecto llega en una etapa destacada en la carrera de Diego Luna , quien ha recibido recientemente nominaciones a premios como los Emmy, Globos de Oro y Critics’ Choice.

Además, el actor sigue activo detrás de cámaras. Próximamente presentará Ceniza en la boca en el Festival de Cannes 2026, una película que dirigió y coescribió.

A esto se suma su participación en México 86, donde interpretará a un personaje clave en la historia de la organización del Mundial de 1986 en el país.

Con información de Quién