Riña afuera de bar en el Centro deja dos hombres lesionados

Una riña entre dos hombres en aparente estado de ebriedad se registró la noche de este miércoles al exterior del bar Toreo, ubicado sobre la calle Camargo, entre Niños Héroes y Julián Carrillo, en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el altercado un hombre de aproximadamente 40 años de edad atacó con un arma blanca a otro sujeto de alrededor de 30 años, provocándole una lesión en el abdomen.

Paramédicos de la unidad URGE acudieron al sitio para brindar las primeras atenciones al lesionado, quien fue trasladado de inmediato a un hospital debido a la gravedad de la herida. Por su parte, socorristas de la Cruz Roja atendieron al presunto agresor, quien presentaba múltiples golpes en el rostro, siendo también llevado a un nosocomio bajo custodia.

Elementos de la Policía Municipal del Distrito Ángel arribaron al lugar y se encargaron de asegurar la zona, así como de realizar los procedimientos correspondientes para el esclarecimiento de esta agresión ocurrida en el Centro de la ciudad.