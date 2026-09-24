Riggs revela condiciones que acompañaron su voto a favor de la calle Bustamante

El regidor de Morena, Miguel Riggs, explicó a Entre Líneas las razones por las que votó a favor del dictamen para la enajenación de la calle Bustamante durante la Comisión de Hacienda y confirmó que su ausencia en la sesión de Cabildo del miércoles se debió a asuntos personales.

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Como presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, Riggs señaló que su voto favorable emitido el 10 de septiembre estuvo relacionado con el incremento en el valor asignado al inmueble. Sin embargo, precisó que su respaldo estuvo acompañado de condiciones y propuestas para el proyecto.

Entre ellas, planteó que se incorporaran 80 cajones de estacionamiento adicionales, al considerar este punto dentro de las condiciones para la viabilidad del proyecto. De acuerdo con el regidor, no se trató de un voto sin observaciones, sino de una postura que contemplaba modificaciones y compromisos específicos.

Riggs también confirmó que la coordinadora de los regidores de Morena, Elena Rojo, le comunicó posteriormente, en privado, que la instrucción dentro del grupo era votar en contra de la propuesta. Por ello, sostuvo que si hubiera acudido a la sesión del miércoles, habría emitido su voto en contra por la postura que asumió Morena como oposición, pese a que previamente había votado a favor en comisión.

Finalmente, vía telefónica el morenista subrayó que ayer su ausencia fue por dos sucesos personales, uno de ellos, se lesionó y segundo, una situación familiar fuera de la ciudad.