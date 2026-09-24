Lluvias afectaron 14 escuelas en Juárez, Educación pedirá apoyo de Ichife para reparaciones

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila dio a conocer que derivado de las fuertes lluvias en Ciudad Juárez, 14 planteles educativos resultaron con afectaciones en la infraestructura.

En el caso de las escuelas federales, se reportan daños en la Secundaria Técnica 90, Secundaria Técnica 89, Secundaria Técnica 15 y Secundaria Técnica 1; en todas se reportan inundaciones, falta de energía eléctrica, goterías y caídas de plafón.

Del sistema estatal, el Gutiérrez Dávila mencionó reportes de daños en las secundarias 3067, 3042, 3092, 3081 y 3061 con la generalidad de presentar dificultad en el acceso por inundaciones.

En este sentido, mencionó que hoy por la tarde se reunirá con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) a cargo de Luis Iván Ortega Ornelas para comenzar con un balance detallado sobre los daños en los planteles, así como con un programa de rehabilitación.

Gutiérrez Dávila recordó que en el caso de Ciudad Juárez, se determinó que desde el martes todos los niveles educativos sostendrían clases virtuales para salvaguardar su seguridad y que no tuvieran la necesidad de salir de sus hogares.