“El que nos echen, vamos a saltar; Marco Bonilla está muy por encima de los aspirantes de Morena”: Alfredo Chávez

Ante los roces internos entre liderazgos nacionales de Morena y PT por las coordinaciones estales de la 4T, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, dijo que ellos como panistas van a saltar y responde al que les echen, pues Marco Bonilla está muy por encima de los aspirantes.

Es así que ante la interna entre el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y la senadora con licencia, Andrea Chávez, el coordinador panista destacó que “a cualquiera que nos echen, vamos a saltar. Marco Bonilla va a ser candidato a gobernador y va a ser gobernador del estado. Falta mucho todavía para la elección, pero está trabajando, vamos a trabajar muchísimo. Creo que Marco ha tomado un papel protagónico ya como coordinador de Acción Nacional”.

“Yo he platicado con él, no nos interesa quién sea el candidato de enfrente, lo que nos interesa es tener una gran alianza con la sociedad, con los partidos, un gran frente opositor, en contra del sistema y cuidar Chihuahua”, Alfredo Chávez.

Asimismo, añadió que “Marco Bonilla está muy por encima de cualquiera de los dos aspirantes de Morena, tanto en conocimiento, en simpatía, en resultados de gobierno, y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Yo estoy convencidísimo y se los digo: el PAN va a ganar, va a ganar la capital y va a ganar la gubernatura, y Marco Bonilla va a ser gobernador”.