No podemos tener “Servidores de la Nación” que después quieran ponerse chalecos de observadores electorales: Memo Ramírez

Luego de que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los acuerdos del INE en los que se permitía la injerencia de los “Servidores de la Nación” en los procesos electorales, participando como Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, así como en la convocatoria para la observación electoral, el diputado local del PRI, Guillermo Ramírez, celebró dicha resolución.

“Tenemos que ser muy respetuosos de la ley. Cualquier acto ya puede ser catalogado como un acto anticipado de campaña según la ley en texto vigente. Yo creo que lo importante también aquí, es que no podemos tener gente que se dedique o que sean servidores de la nación, y que después quieran ponerse el chaleco de observador. Yo creo que eso tiene que ser totalmente independiente”, explicó Ramírez Gutiérrez.

El legislador priista recordó que “el INE tiene que tener la capacidad política y sobre todo jurídica de dar certeza y de poner las reglas claras a toda la ciudadanía, y en ese sentido no pudiéramos permitir nosotros desde la oposición que una persona que se dedica a la entrega de apoyos o a llevar el registro de este tipo de apoyos, y que después se quiera poner el chaleco de observador ciudadano cuando esto debe ser totalmente independiente”.

“Nosotros estaremos siempre a favor de la legalidad, siempre estaremos a favor de de los derechos constitucionales, de que las circunstancias políticas, en cualquier índole y sobre todo en temas electorales, se brinden y le den seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía, sobre todo proteger la democracia”, argumentó el diputado Guillermo Ramírez.