Avanza incorporación de terrenos privados al programa Vivienda del Bienestar en Chihuahua

El alcalde Marco Bonilla dio a conocer que además de los terrenos públicos ofrecidos para el desarrollo de Vivienda del Bienestar, propietarios particulares han comenzado a gestionar la incorporación de predios al programa en la ciudad de Chihuahua.

Detalló que el Gobierno Municipal y el Infonavit cuentan con tres ofrecimientos de terrenos públicos para impulsar estos desarrollos habitacionales. A la par, mencionó que ya existen proyectos privados, entre ellos uno ubicado por el Cerro Coronel y otro al sur de la ciudad, que actualmente se encuentra en proceso de factibilidad.

Bonilla destacó que la generación de vivienda económica representa una necesidad para Chihuahua, al señalar que durante varios años prácticamente dejó de construirse este tipo de vivienda. Explicó que esta situación también se reflejó en una disminución de los créditos hipotecarios otorgados por cada 100 mil habitantes, debido a que los trabajadores con menores ingresos enfrentan dificultades para acceder a una vivienda con el monto disponible de su crédito.

El alcalde consideró que el programa permitirá que más trabajadores puedan acceder a una vivienda y comenzar la construcción de su patrimonio. Sin embargo, subrayó que el crecimiento habitacional debe ir acompañado de infraestructura y equipamiento urbano para evitar problemas derivados de desarrollos con viviendas pequeñas y alta concentración poblacional.

Por ello, Bonilla llamó a trabajar de manera coordinada entre los gobiernos municipal y estatal para que las nuevas zonas habitacionales cuenten con escuelas, espacios públicos dignos y servicios e infraestructura suficientes, de manera que el desarrollo de vivienda también contemple las necesidades de las familias que habitarán estos nuevos sectores.