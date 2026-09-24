Regresa delegación chihuahuense del PVEM tras participar en la Asamblea Nacional 2026

Con una apretada agenda de actividades y una lista de responsabilidades próximas a cumplirse a corto y mediano plazo, este día regresó la delegación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chihuahua, que fue encabezada por el diputado local y Presidente Estatal, Octavio Borunda Quevedo.

El equipo integrado por 6 Delegados representativos de todo el estado, acudieron a la capital del país para participar en la Asamblea Nacional 2026 del Partido Verde Ecologista de México.

Durante el encuentro, Borunda Quevedo aseguró que esta asamblea nacional fue un espacio fundamental para compartir ideas y trazar la ruta de lo que viene rumbo al proceso electoral de 2027.

El líder estatal destacó que el PVEM Chihuahua se comprometió ante los dirigentes nacionales, entre ellos, Jorge Emilio González Martínez, Karen Castrejón Trujillo, y Arturo Escobar, a presentar resultados electorales contundentes.

“Desde hace tiempo, la fuerza verde en Chihuahua se encuentra lista para lo que viene, porque se sigue avanzando con disciplina, estrategia y compromiso, rumbo al 2027”, afirmó Borunda Quevedo.

Con este regreso, la dirigencia estatal se prepara para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional y coordinar las acciones necesarias para fortalecer la presencia del partido en la entidad.