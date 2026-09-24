Inaugura la UACH la 10.ª Jornada de Ciberseguridad de CUDI

El encuentro reúne a especialistas, responsables de tecnologías de la información y comunidad académica para fortalecer las capacidades de seguridad digital en las instituciones de educación superior

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) es sede de la 10.ª Jornada de Ciberseguridad de la Red Nacional de Educación e Investigación, organizada en conjunto con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), con el propósito de fortalecer la preparación de las instituciones educativas ante los crecientes riesgos en materia de seguridad informática.

La jornada, que se desarrolla del 21 al 25 de septiembre, contempla actividades presenciales en el Edificio de Innovación de la UACH, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, responsables de ciberseguridad y tecnologías de la información, docentes y estudiantes.

Durante la ceremonia inaugural, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos encabezó el acto protocolario, acompañado por representantes de CUDI y autoridades del ámbito educativo y tecnológico. Rivera Campos destacó la importancia de la ciberseguridad como un elemento fundamental para proteger la información, garantizar la continuidad de las actividades académicas y fortalecer la confianza en los entornos digitales.

Asimismo, resaltó la necesidad de impulsar la capacitación constante y la colaboración entre instituciones de educación superior para hacer frente a los desafíos tecnológicos y desarrollar capacidades que permitan prevenir y atender los riesgos cibernéticos.

Entre los participantes se encuentran el coordinador general de Tecnologías de la Información de la Universidad, Mtro. Mónico Payán Bustillos; el director general de CUDI, Dr. Moisés Torres Martínez; la presidenta del Consejo Directivo de CUDI, Dra. María Dacia González Cruz; el director ejecutivo de Innovación Académica de ANUIES, Dr. Herik Germán Valles Baca; y el coordinador de Política Digital, Ing. Walter Ignacio Zamarrón Estrada.

El programa contempla cuatro líneas de trabajo: formación para estudiantes y docentes; un encuentro nacional de directores generales de tecnologías de la información; reuniones de responsables de seguridad informática de México y Chile, en colaboración con REUNA, y actividades abiertas al público.

En total, se desarrollan 15 talleres, siete conferencias magistrales y un panel de expertos, con contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, análisis forense digital, ataques de tipo ransomware, hacking ético y monitoreo de redes.

La décima edición reúne a personal de instituciones de educación superior de México y Latinoamérica, así como a empresas especializadas, en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias para mejorar la prevención, detección y respuesta ante incidentes cibernéticos.

Con estas actividades, la UACH fortalece su colaboración con CUDI y su participación en iniciativas que impulsan la innovación tecnológica, la formación especializada y la seguridad de los entornos digitales universitarios.