Ribé impulsa nuevas rutas de exportación para el ganado chihuahuense hacia el mercado japonés

Con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de negocio para el sector ganadero del estado, la empresa chihuahuense Ribé, Calidad desde el Origen, realizó un encuentro estratégico con empresarios asiáticos de Hong Kong All About It Eat Limited, grupo de origen japonés especializado en el sector alimentario.

La reunión se llevó a cabo este 15 de enero a las 2:00 de la tarde en La Cocinería, Distrito 1, y reunió a empresarios, productores y actores clave del sector cárnico y ganadero, así como a funcionarios públicos y aliados estratégicos, interesados en explorar alternativas de comercialización y exportación hacia nuevos mercados internacionales.

El encuentro fue convocado por Fernando Cadena, CEO de Ribé, quien compartió su experiencia de éxito en la industria cárnica y expuso la importancia de diversificar los destinos de exportación del ganado chihuahuense, particularmente hacia el mercado asiático y, de manera especial, el japonés, uno de los más exigentes y mejor valorados del mundo.

Estos esfuerzos adquieren una relevancia estratégica ante los desafíos que ha enfrentado recientemente el sector ganadero mexicano, derivado de las restricciones ocasionadas por la crisis del gusano barrenador, que durante el año pasado puso en jaque a distintos productores y limitó temporalmente el acceso a algunos mercados tradicionales.

La participación de Hong Kong All About It Eat Limited permitió abrir un diálogo directo sobre los requerimientos, tendencias de consumo y oportunidades de negocio que existen en el mercado nipón, donde la carne de res de alta calidad es altamente valorada.