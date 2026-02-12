Revisará Fiscalía investigación contra exconsejero jurídico en gobierno de Corral

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dio a conocer que se revisará el expediente que previamente se inició en contra de Maclovio Murillo, quien se desempeñó como consejero jurídico en el gobierno de Javier Corral Jurado.

Ello, luego de que un Tribunal Colegiado Federal habría revocado el no ejercicio de la acción penal que se había decretado en la carpeta de investigación iniciada en contra de Maclovio Murillo, así como de su socio Carlos Emmanuel A. (alias “El Meño”) por extorsión y amenazas en contra de un exfuncionario del sexenio de César Duarte.

La denuncia contra Maclovio Murillo y su socio señala que presuntamente habrían exigido al exfuncionario, quien en ese momento enfrentaba diversos procesos legales, la entrega de 6 millones de pesos bajo la amenaza de abrir nuevas carpetas de investigación en su contra y de proceder penalmente en contra de su familia, cantidad que no pudo juntar y por lo cual habrían cumplido todas las amenazas.

De acuerdo con el testimonio del ofendido, Carlos Emmanuel A. lo amenazó de manera verbal durante una visita al Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán, donde aseguró contar con información, fotografías y videos que demostraban que su familia estaba siendo seguida y vigilada, con el objetivo de presionarlo para realizar el pago exigido.