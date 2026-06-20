Revientan vivienda en el centro por cadáver encontrado en el Canal; hay un detenido

A pocas horas de haberse localizado de un cadáver calcinado en el canal de la avenida Teófilo Borunda, durante la madrugada de este día elementos de diferentes corporaciones reventaron un domicilio en el centro de la ciudad, se presume es el lugar en donde mataron a la víctima además dieron el arresto de un hombre.

Gracias a una coordinación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Homicidios y personal de Servicios Periciales, con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron ubicar el domicilio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Derivado de las investigaciones y del trabajo conjunto entre ambas corporaciones, se ejecutó una orden de cateo en el inmueble ubicado en la calle 3ª número 505, colonia Centro, logrando la detención de una persona del sexo masculino, de entre 50 y 55 años de edad. Asimismo, se aseguraron diversos indicios y evidencias de interés para la carpeta de investigación.

La intervención coordinada permitió avanzar de manera significativa en el esclarecimiento de los hechos, por lo que la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes y se espera que en las próximas horas proporcione mayores detalles sobre este importante avance en la investigación.