Revelan video del impacto entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia

Imágenes impactantes captadas por las cámaras de vigilancia muestran el momento en el que una aeronave de Air Canada chocó en la medianoche del domingo contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en la pista número 4 del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

Las autoridades confirmaron que los dos pilotos fallecieron. Decenas de pasajeros y los dos ocupantes del camión resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp