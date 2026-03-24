Revelan video del impacto entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia

Imágenes impactantes captadas por las cámaras de vigilancia muestran el momento en el que una aeronave de Air Canada chocó en la medianoche del domingo contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en la pista número 4 del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

🚨Chilling surveillance footage has emerged showing the moment Air Canada Flight AC8646 collided with a Port Authority fire truck on the runway at LaGuardia Airport (LGA) last night. Authorities have confirmed that both pilots were killed in the crash. Dozens of passengers,… pic.twitter.com/wCCGY9kt4o — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 23, 2026

Las autoridades confirmaron que los dos pilotos fallecieron. Decenas de pasajeros y los dos ocupantes del camión resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos.