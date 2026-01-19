Revelan la posible causa del accidente de dos trenes que ha dejado 39 muertos en España

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, la principal compañía de ferrocarril de España, ha afirmado la mañana de este lunes que la causa del accidente de tren ocurrido durante la tarde del domingo en la provincia de Córdoba que ya se ha cobrado la vida de 39 personas “tiene que haber sido algún fallo del material móvil o de infraestructura”.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Fernández Heredia ha vuelto a incidir en las “circunstancias extrañas” en las que se ha producido el accidente y en que no se tendrá una “respuesta concluyente” sobre las causas del siniestro hasta que pasen varios días y avancen las labores de la comisión de investigación independiente.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

“Sucede en una recta, es un tramo de vía limitado a 250, un tren iba a 205 y el otro a 210, por lo que no era un problema de exceso de velocidad”, apuntó el responsable de Renfe, que también enfatizó que se trata de una vía “equipada con un sistema de seguridad LZB que impide errores humanos” y que en mayo del año pasado se había procedido una renovación de aparatos de vía, la plataforma y la infraestructura.

Fernández Heredia sostuvo que por el momento muy difícil saber si todavía quedan personas fallecidas en el interior de los vagones de los dos trenes que colisionaron, aunque cree que “posiblemente sí”.

Además, ha apuntado que el servicio de alta velocidad entre las regiones de Madrid y Andalucía tardará varios días en restablecerse debido a que “los coches de Renfe están desintegrados” y que habrá que remover los vagones y rehacer parte de la infraestructura. “Esto va a durar más de cuatro días”, agregó.

Dos trenes de alta velocidad se salieron de los rieles la noche de este domingo, dejando al menos 39 personas muertas y más de 100 heridos.

El accidente se produjo cuando un tren Iryo que realizaba el trayecto ente Málaga y Madrid se salió de su vía e invadió el carril adyacente causando el descarrilamiento de otro que cubría la ruta Madrid-Huelva, según explicó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Se reporta que entre los fallecidos se encuentra el maquinista del segundo tren, un Alvia de la operadora pública Renfe.