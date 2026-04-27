Extranjeros sin uniforme ni mando en operativo de laboratorio en Chihuahua

Autoridades estatales dieron a conocer la cronología del operativo que permitió localizar dos laboratorios clandestinos en la sierra de Chihuahua, así como detalles sobre la participación de personas extranjeras.

De acuerdo con Wendi Chávez, el 16 de abril un convoy de aproximadamente 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación salió de la capital hacia Guachochi, donde se coordinó con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional antes de internarse en la zona serrana.

Tras horas de recorrido, se logró la localización de dos centros de producción de drogas sintéticas. Sin embargo, durante el retorno, en las inmediaciones del poblado de Polanco, se registró un accidente en el que perdió la vida el director de la corporación.

Respecto a la presencia de ciudadanos estadounidenses, la funcionaria indicó que no formaban parte oficial del operativo ni ejercieron funciones de autoridad. Su participación, dijo, fue limitada, sin portar armas ni asumir tareas de mando o coordinación.

Asimismo, se informó que no existe registro de que su inclusión en el convoy haya sido reportada a mandos superiores, por lo que se mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer su presencia.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando en coordinación con instancias federales y organismos de seguridad para determinar con precisión la naturaleza de estos hechos.