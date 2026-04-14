1er trimestre registra perdida de 210 registros patronales en el estado

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICSP) señala en sus datos durante el primer trimestre del presente año, a nivel nacional se registra una baja de -9.010 patrones y todas las entidades registran disminución. En este periodo el estado de Chihuahua ocupa el lugar 20 a nivel nacional con más pérdidas, con -210.

La principal pérdida de registros patronales se dio en el comercio con -614, servicios con -613, transformación -230, transporte -165. Sector primario 96, construcción-17 y eléctrico y extractiva 9.

En el mes de marzo de 2026, 26 de las 32 entidades federativas presentaron bajas en sus registros patronales. Los estados con más bajas fueron:

1.⁠ Ciudad de México (-287)

2.⁠ Sinaloa (-212)

3. Jalisco (-192).

Tan solo durante el mes de marzo se dio la baja de 26 registros patronales en el estado grande, ocupando el lugar 18 a nivel nacional durante el mes.