Retiro de visa a Andy no debe minimizarse; debemos exigir que expliquen el motivo: Presidente del Congreso

Ante el retiro de la visa estadounidense al exsecretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, afirmó que “no debe minimizarse”, pues el Gobierno de Estados Unidos no actúa de manera arbitraria en ese tipo de situaciones.

“Es un tema que no se debe minimizar. Si el gobierno de Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía, tomó la decisión de retirar una visa, es algo que no se puede minimizar porque es un personaje de un peso político e hijo de un expresidente de la República”, declaró Ramírez Gutiérrez.

Por lo que el presidente del Poder Legislativo agregó que “es algo que tenemos que estar muy atentos y, sobre todo, que tenemos que exigirle tanto al gobierno mexicano como el americano que den a conocer las circunstancias y cuál fue el motivo de que le hayan retirado esa visa a este persona”.

“Tenemos la necesidad jurídica de saber que es lo que está pasando y de saber por qué fue retirada de esa visa, es un tema que se tendría que revisar a fondo”, expresó el presidente del Congreso del Estado, Memo Ramírez.

Anoche, Andy López Beltrán informó que el Gobierno de Estados Unidos ordenó retirarle la visa americana, un hecho que calificó como “politiquería” y propaganda.