Lo detuvo Policía Municipal con aparente cristal en la colonia Cerro de la Cruz; aseguraron moto

Elementos del Grupo de Orientación y Movilidad (GOM) de la Policía Municipal detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle una bolsa con una sustancia de características similares al cristal, en la colonia Cerro de la Cruz.

La intervención ocurrió cuando los agentes efectuaban recorridos preventivos por las calles 20 de Noviembre y 66-A, donde observaron a un motociclista que presuntamente causaba molestias con ruidos excesivos.

Los policías se aproximaron y le informaron que sería presentado ante el juez cívico por la probable falta administrativa. Durante una inspección de seguridad, localizaron en uno de los bolsillos de su pantalón una bolsa de plástico transparente con una sustancia cristalina y granulosa, de características similares a la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, los agentes detuvieron a quien se identificó como José Diego M. N., de 24 años, y lo trasladaron a la Comandancia Zona Sur para su registro y revisión médica, previo a su puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.