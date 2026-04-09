Resultados PECH se darán a conocer el próximo 14 de abril; sus libros aparecerán en la FELIM 2026

Fernanda Bencomo, directora del Instituto de Cultura del Municipio, dio a conocer que, para el 14 de abril, a más tardar tendrán los resultados de los 12 ganadores del Programa Editorial Chihuahua (PECH).

En rueda de prensa expresó que ahorita están esperando nada más pasarlo por el Consejo de Cultura, que es el órgano que los rige como Instituto y con quien pasan primero, antes de publicarlo. “Entonces, si no me equivoco, estaremos pasando esta información al Consejo la semana que entra para estar anunciando el 14 de abril”.

Bencomo Arvizo adelantó que le da mucho gusto que de los 99 proyectos recibidos hasta el 13 de marzo, hubo gente que participó, algunos por primera vez y algunos que ya habían participado, pero que no habían quedado, por lo que la mayoría, son personas que participan por primera vez.

Cabe hacer mención que los ganadores, sus publicaciones formarán parte de la Feria del Libro Municipal que está programada para el próximo 23 de abril.