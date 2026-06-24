Turismo refrenda disminución de recursos del 30%; prioridad promoción del Estado

El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos dio a conocer que ante el recorte presupuestal se espera priorizar la promoción del estado y apoyan las decisiones que se tomen financieramente para el estado.

“Ajustarnos el cinturón, para poder sacar con nuestro recurso los programas que tenemos, y desde la secretaría de Turismo refrendamos lo que dice la gobernadora”, comentó.

En este sentido destacó que se da el recorte por la falta de participaciones federales, por lo cual acatará las acciones que desarrolle la Secretaría de Hacienda.

“Los proyectos de infraestructura como de promoción y se prioriza temas, la próxima semana invitados a Guachochi con la gobernadora será el único parque de aventura y con un acuario en Guachochi”, comentó.

Cabe destacar que en cada dependencia se realizará un recorte del 30% con el fin de evitar priorizar programas de salud en el estado esto ante el recorte de 400 millones de pesos en el mes de junio por parte de participaciones federales.