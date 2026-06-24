Resalta TEE sentencia histórica que impulsa representación indígena en Chihuahua

El pasado lunes el Congreso del Estado de Chihuahua, aprobó una reforma electoral en la que, entre otras cuestiones, reconoce el *derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a su regidora o regidor Indígena* mediante sus sistemas normativos internos, en aquellos municipios cuya población indígena represente al menos el 40% de sus habitantes, de conformidad con el último censo de población realizado por el INEGI.

Esta reforma en particular deriva de la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) el pasado ocho de abril, integrado por el Magistrado Presidente, Hugo Molina Martínez y por las Magistradas Roxana García Moreno y Adela Alicia Jiménez Carrasco, a partir de una *acción colectiva* promovida por integrantes de los pueblos Rarámuri, Chinanteco, Mixteco, Purépecha y N’dee/N’nee/Ndé, quienes solicitaron la protección de sus derechos político-electorales y el reconocimiento de mecanismos de participación conforme a su libre determinación y formas propias de organización.

En dicha resolución, el Tribunal ordenó al Congreso del Estado adecuar el marco jurídico local, para garantizar mecanismos de participación política acordes con la *libre determinación y los sistemas normativos internos* de los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual fue necesario realizar estudios antropológicos que permitieran conocer sus formas de organización y gobierno.

Con esta reforma, Chihuahua avanza en el reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, fortaleciendo su participación en la integración de los ayuntamientos y consolidando una democracia más incluyente e intercultural.