Resuelven en audiencias concentradas la situación jurídica de 14 imputados por el delito de robo

Los imputados fueron vinculados a proceso y obtuvieron el beneficio de la suspensión del proceso a prueba

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo autos de vinculación a proceso, dictados de manera simultánea en contra de 14 imputados, durante las audiencias concentradas que se efectuaron el pasado jueves 19 de febrero, en el Tribunal Especializado en Robo (TER) del Poder Judicial del Estado.

Por tercera ocasión se llevan a cabo las audiencias concentradas por este delito, con el objetivo de eficientar el proceso jurídico seguido en contra de los imputados, quienes reciben el beneficio de la suspensión condicional del proceso, a cambio de cumplir una serie de condiciones.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso en la investigación y persecución de los delitos, para brindar justicia y seguridad de a la ciudadanía.