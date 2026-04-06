Responde Maru a Noroña: se quiere limpiar en otros, tiene 4T discurso de austeridad y hacen lo contrario

La gobernadara Maru Campos consideró que el senador Gerardo Fernández Noroña busca limpiarse de sus temas controversiales en otras personas, mientras que la Cuarta Transformación maneja un discurso de austeridad y sus integrantes hacen lo contrario.

Ello luego de que en días pasados, el senador abandonó una entrevista en la que se le cuestionó por haber comprado una mansión valuada en 12 millones de pesos, así como por sus viajes en clase de lujo, revirando por las propiedades de políticos como Alito Moreno y la gobernadora de Chihuahua.

Previamente, la mandataria estatal aclaró que la vivienda que se le cuestionó en un reportaje de un medio nacional fue una herencia de su esposo Víctor Cruz Russek.

Asimismo, ante los señalamientos de Fernández Noroña, Maru Campos indicó que mientras en el país existen personas muriendo de hambre, violencia y otros problemas, la 4T presume un discurso de austeridad, pero en la realidad no se aplica dicha política.

“Es un mensaje muy claro de que se quiere limpiar en otras personas, quiere cambiar el tema cuando realmente el tema está en quien se dice aústero y no ha cumplido para nada la austeridad. No tendría nada de malo que tuviera una casa así y que tuviera lo que quisiera, el problema con la 4T es el doble discurso, ese nuevo discurso de austeridad y que hace todo lo contrario”.

“El tema con la 4T es que tenemos gente muriéndose de hambre, que tenemos niños, adultos mayores violentados, tenemos muchos problemas en el país y ellos siguen hablando de austeridad cuando ellos están gastando como son, como no conocen la austeridad”.