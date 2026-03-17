Respeta AMDA amparos de Onappafa Vs Decreto de regularización de carros chuecos

El presidente de la AMDA Chihuahua, Adrían Haddad García destacó que los procesos de amparo de Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) son respetados por el gremio automotriz, están en todo su derecho, pero regularización no fue adecuada.

“Están en todo su derecho de usar los recursos legales que estén en su disposición, la verdad es que no estamos muy enterados de cómo va avanzando, lo que si entiendo es que los usuarios que hicieron uso de este decreto tuvieron tiempo para hacer el trámite correspondiente”, comentó.

Por su parte el presidente nacional de AMDA, Guillermo Rosales Zárate destacó que estarán siempre en favor de la legalidad y respetarán los instrumentos que tomen ante la ley, asimismo señaló que el decreto de regularización de carros chuecos, sin embargo, no se respetaron los estatutos para este proceso.

Cabe destacar que los vehículos internados al país antes del 19 de octubre del 2021 y vehículos sin restricciones de circulación eran lo que se podían regularizar, sin embargo, más del 90% de los vehículos regularizados no cumplieron con estas dos disposiciones, pues fueron vehículos con algunos antecedentes con verificación o pago de derechos e incluso con una fecha de salida de Estados Unidos posterior a septiembre del 2021 e incluso declaratoria de pérdida total.