Respaldo de más de 40 mil juarenses confirma la confianza en los resultados de Claudia Sheinbaum, dice Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, destacó la amplia participación de las y los juarenses durante el informe de rendición de cuentas presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a 2 años de su triunfo electoral, pues más de 40 mil personas se dieron cita, en la Plaza de la X en Ciudad Juárez para expresar su respaldo al proyecto de transformación que encabeza la mandataria federal.

“Más de 40 mil personas hoy apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aquí en Ciudad Juárez, con sol y calor sí, pero con pasión, convicción y carácter”, expresó el legislador, al señalar que la asistencia masiva refleja la confianza de la ciudadanía en los resultados que está entregando el gobierno federal

Estrada consideró que la presencia de miles de personas demuestra que la ciudadanía reconoce los avances alcanzados por el gobierno de la Cuarta Transformación y mantiene su confianza en el proyecto que encabeza la presidenta de México.

El legislador señaló que uno de los temas centrales del informe presentado por Sheinbaum fue la defensa de la soberanía nacional frente a cualquier presión externa. Destacó que la mandataria fue clara al reiterar que las decisiones del país corresponden exclusivamente al pueblo mexicano y a sus instituciones.

“La presidenta envió un mensaje firme de unidad y dignidad nacional. Reafirmó que México es una nación libre, soberana e independiente, y que las decisiones sobre nuestro futuro las tomamos las y los mexicanos”, afirmó.

Asimismo, resaltó los resultados expuestos en materia de seguridad, donde se presentaron avances derivados de la estrategia implementada por el Gobierno de México para reducir la violencia y fortalecer la construcción de paz en el país.

Cuauhtémoc Estrada también destacó la consolidación de los Programas para el Bienestar como una de las principales fortalezas de la administración federal, así como la ampliación de apoyos dirigidos a estudiantes, personas adultas mayores y sectores históricamente vulnerables.

“Los programas sociales continúan transformando la vida de millones de familias mexicanas. Hoy existe una política pública que pone en el centro a quienes más lo necesitan y que garantiza derechos, no privilegios”, señaló.

El coordinador parlamentario agregó que el informe constituyó un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, en el que la presidenta presentó los avances de su gobierno y refrendó su compromiso con los principios de honestidad, combate a la corrupción y cercanía con el pueblo.

Finalmente, Estrada afirmó que la respuesta de las y los juarenses confirma que existe un amplio respaldo a la continuidad de la transformación del país.

“Lo que vimos en Ciudad Juárez fue una muestra clara del ánimo de la gente. Miles de personas acudieron para escuchar a su presidenta y respaldar un proyecto que sigue dando resultados. La participación ciudadana y el entusiasmo de las familias juarenses hablan por sí solos”, concluyó.