“Son escenarios diferentes”, dice delegada del Bienestar por número de asistentes a marcha vs Maru en la capital y evento ayer en Juárez

Ante el evento de celebración a dos años del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la jornada electoral del 2024, en el que según lo informado por los organizadores, acudieron 40 mil personas a la Plaza de la Mexicanidad en Juárez para el festejo, se le cuestionó a la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, el por qué no realizaron la marcha contra la gobernadora Maru Campos en la ciudad fronteriza, debido al contraste en el número de asistentes, razón por la que la funcionaria federal dijo que son “escenarios diferentes”.

“40 mil personas estuvieron apoyando, respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la Plaza de la Mexicanidad, que efectivamente, pues en su propio nombre lo dice, habla sobre la soberanía nacional. Gran parte de lo que la presidenta nos dijo va referente a esto: de cómo es que un pueblo debe gobernarse a sí mismo, cómo es que un pueblo debe también mostrar las directrices que quieren que sus gobiernos marquen para lo que realmente nos importa, que es el bienestar de las familias”, señaló Mayra Chávez.

Por lo que al preguntarle el por qué no hicieron la marcha contra la Gobernadora en Ciudad Juárez, la delegada del Bienestar explicó que “son escenarios diferentes, sencillamente es la marcha que se realizó por parte del movimiento, fue una marcha sumamente exitosa en la que convergieron diferentes personas de diferentes municipios de aquí del mismo estado. Y bueno, pues al final de cuentas, fue una marcha que vino a mostrar precisamente cómo es que este movimiento está en oposición al intervencionismo”.

La funcionaria federal agregó que “lo que se refiere a esta segunda rendición de cuentas del segundo año del segundo piso de la Cuarta Transformación, la verdad es que vimos una gran algarabía, un ánimo también de mucha felicidad. La gente estaba muy contenta, la gente estaba participando, se sentía además que todos estaban siendo partícipes de esta rendición de cuentas de un pueblo que está siendo representado por su gobierno, un gobierno del pueblo y para el pueblo”.