Buscan a empleado de Protección Civil en Carichí y dos mujeres

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado informó que se mantiene un operativo de búsqueda en la región de Carichí luego de la desaparición de un masculino y dos mujeres.

Señaló que el sujeto es empleado de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Carichí y que dentro de las indagatorias se ubicaron dos vehículos en el tramo que conduce a Cuauhtémoc.

Medios de la región informaron que las víctimas se encontraban en una plaza de Carichí cuando fueron privados de su libertad.

Ayer domingo, la Fiscalía General del Estado publicó las pesquisas de Isidro Anchondo Martínez, Brenda Jaqueline Madrid Vázquez y Karla Janeth Lerma Tecla.