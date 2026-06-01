No ha llegado ninguna notificación oficial sobre necesidad de ratificación o desechamiento de juicio político vs Maru: GPMorena

Luego de que el sábado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informara que la solicitud de juicio político realizada por diputados locales de Morena en contra de la gobernadora Maru Campos, fue desechada debido a que no se ratificó, el coordinador del Grupo Parlamentario morenista que envió dicha solicitud, Cuauhtémoc Estrada, dijo que a ellos nos les ha llegado ninguna notificación oficial sobre la ratificación o desechamiento.
“Hicimos una solicitud de juicio político, y varios medios replican que ese juicio político es desechado, que porque nosotros no lo ratificamos. Debo precisar las siguientes cosas: nosotros hicimos la solicitud y hasta ahorita no hemos recibido una notificación de la presidencia de la Cámara, que preside la diputada panista Kenia López Rabadán”, afirmó Estrada Sotelo.
El coordinador legislativo reiteró que “ninguna notificación hemos recibido. Si usted ahorita presenta un escrito en cualquier ente, le van a notificar y si tuviese que ratificarlo, le fijarían fecha y hora para la ratificación. Lo digo desde ahorita: ninguna notificación para si consideran que lo debemos ratificar. Cuando nos la pongan, ahí estaremos”.
Estrada añadió que “me parece muy incorrecto que la presidenta de la Cámara venga y diga a través de medios que el juicio, que la solicitud está desechada, cuando a nosotros no nos ha hecho notificación alguna. Es más, nosotros nos enteramos por ustedes, por los medios. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación oficial sobre alguna prevención, sobre la necesidad de alguna ratificación o sobre desechamiento”.