Exsecretario General de la OEA José Miguel Insulza visitará Chihuahua

La ciudad de Chihuahua recibirá del 6 al 9 de junio al ex Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza Salinas, quien realizará una visita académica para participar en una serie de actividades enfocadas en el análisis de la democracia, la política internacional y las relaciones entre América Latina y Estados Unidos.

La visita se llevará a cabo por invitación del presidente municipal Marco Bonilla Mendoza y será coordinada por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua. Durante su estancia, el diplomático chileno participará en diversas actividades académicas y de formación ciudadana.

Insulza es considerado una de las figuras más influyentes de la diplomacia latinoamericana contemporánea. Entre 2005 y 2015 se desempeñó como Secretario General de la OEA, organismo que agrupa a los 35 países independientes del continente americano, desde donde impulsó acciones para la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la seguridad hemisférica y el fortalecimiento institucional de los Estados miembros.

Además de su paso por la OEA, ha ocupado importantes cargos en el gobierno de Chile, entre ellos ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores y senador de la República. También fungió como agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Como parte de la agenda programada en Chihuahua, José Miguel Insulza ofrecerá una conferencia dirigida a cerca de mil líderes comunitarios, sociales y populares que participan en el Primer Diplomado Internacional de Liderazgo Comunitario, organizado por la Universidad Regional del Norte y la Universidad del Alba de Chile. En este encuentro abordará los principales desafíos que enfrenta la democracia en el continente americano.

Asimismo, impartirá una segunda conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde analizará el panorama actual de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, particularmente en el contexto político de la administración del presidente Donald Trump.

La visita del ex secretario general de la OEA representa una oportunidad para el intercambio de ideas y el fortalecimiento del debate académico y ciudadano sobre los retos políticos, sociales y democráticos que enfrenta la región.